Rechtszaak naaktfoto's uitgesteld

Zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle haalde vorig jaar de media nadat iemand foto’s had genomen van een seksfeestje. Bij de gasten onder meer voormalig schepen Frank Gheeraert en zijn echtgenote. De foto’s gingen viraal en Gheeraert kwam in een mediastorm terecht.

Nicolas A., een cafébaas van 43 en P.B. een hobbyfotograaf van 35, worden vervolgd voor voyeurisme, stalking en schriftelijke bedreiging. De twee hadden zich verstopt in een maïsveld naast het terras van de zomerbar en zouden daar foto’s gemaakt hebben van het seksfeestje.

Niet tipgever, maar opdrachtgever?

Op vraag van ex-schepen Gheeraert wordt de zaak uitgesteld. Hij en zijn advocaat zijn verrast dat een derde man, die volgens hen de tipgever is, niet gedagvaard is. Het gaat om een man uit de Ieperse deelgemeente Boezinge. Hij zou op een paar kilometer van de zomerbar wonen. Volgens A., een van de beschuldigden, is die man in kwestie niet de tipgever maar de opdrachtgever.

