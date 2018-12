Rechter ziet zaak als drukpersmisdrijf en verklaart zich onbevoegd

Een 33-jarige vrouw uit Lichtervelde en haar partner stonden terecht omdat ze haar vader opzettelijk zouden beschadigd hebben door over zijn veroordeling te vertellen in de krant. Volgens de rechter gaat het om een drukpersmisdrijf en moet de zaak dus voor het hof van assisen gebracht worden.

De hele rechtszaak kadert in een aanslepend conflict tussen K.V. en haar vader. De man uit Wingene vroeg aan de jeugdrechter om contact te mogen hebben met zijn kleinkind. In eerste aanleg werd beslist dat het meisje een keer per maand voor vier uur naar haar opa moest worden gebracht. K.V. en haar man P.V. (42) moesten zich voor de strafrechter verantwoorden omdat ze die omgangsregeling met de grootouders niet respecteerden.

Tijdens de procedure stapte de vrouw zelf naar de politie met een klacht voor aanranding. Ze vertelde dat ze in 2010 door haar vader was betast. Het Gentse hof van beroep veroordeelde de man in april 2016 voor die feiten tot een gevangenisstraf met uitstel. Ruim een jaar later oordeelde het jeugdhof dat de man niet langer het recht had om zijn kleinkind te zien. In een krantenartikel over die beslissing werd melding gemaakt van de veroordeling van de grootvader.

"De wereld op zijn kop"

Volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen was er sprake van kwaadwillige ruchtbaarmaking. Daarnaast stond het koppel ook nog terecht voor belaging, bedreiging en de niet-gerespecteerde omgangsregeling. Vooral de vervolging voor kwaadwillige ruchtbaarmaking stuitte op onbegrip bij de verdediging. Meester Frank Scheerlinck legde uit dat de pers dergelijke dossiers sowieso opvolgt. "Mijn cliënte heeft alleen maar een reactie gegeven. Dit is echt de wereld op zijn kop. Die veroordeling was toen al definitief, maar soms komt de waarheid blijkbaar hard aan", pleitte hij begin juni.

De rechter oordeelde dat ze onbevoegd is om te oordelen over de zaak. De beklaagden wordt immers verweten dat ze het slachtoffer opzettelijk in een slecht daglicht probeerden te stellen. De verspreiding via 'openbare gedrukte en digitale geschriften' zorgt ervoor dat die feiten volgens de rechter moeten behandeld worden als een drukpersmisdrijf. Drukpersmisdrijven zijn de bevoegdheid van het hof van assisen.

De kans lijkt heel klein dat de zaak effectief bij een volksjury zal belanden. Mogelijk zijn de feiten in dat geval ook verjaard. "Ik heb die vervolging sowieso nooit begrepen", reageert meester Scheerlinck. "Het zou willen zeggen dat je nooit nog een reactie of kritiek kan geven."

Het is nog niet bekend of het parket van West-Vlaanderen beroep zal aantekenen tegen het vonnis van de correctionele rechtbank.