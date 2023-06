Rechter verplicht spermadonor tot DNA-test op vraag van West-Vlaams donorkind

Een rechter heeft een man verplicht een DNA-test te laten uitvoeren na een verzoek van een donorkind. De West-Vlaamse vrouw van 30 wou te weten komen van wie ze afstamt. Ze had de man gevonden via een DNA-databank online.

Volgens haar advocaat is het de eerste keer dat de rechtbank zo'n vonnis uitspreekt.

De vrouw die anoniem wil blijven ontdekte op haar achttiende dat ze via een anonieme spermadonatie is verwekt in een fertiliteitskliniek in Brugge. Op een databank vond ze haar vermoedelijke vader. Na bemiddeling wilde de man geen DNA afstaan en dus stapte de vrouw naar de rechtbank.

Die geeft haar nu gelijk omdat haar rechten primeren op die van de privacy van de anonieme donor. De uitspraak kan ervoor zorgen dat de anonimiteit van spermadonoren verdwijnt.