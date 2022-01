Rechter bevestigt straf voor dagenlange verkrachting tienermeisje in Tielt

Het meisje liep eind 2020 weg uit een instelling in Ieper, en had de bus genomen tot in Roeselare. Daar ontmoette ze de man van 32. Ze vroeg hem onderdak en hij nam haar mee naar zijn huis in Tielt. Daar dwong hij haar vier dagen tot seks, in ruil voor alcohol, sigaretten en andere geschenken, tot een konijn toe. Hij zette haar ook aan om samen met hem drugs te gebruiken. Het meisje kon daar ontkomen en sloeg alarm.

De man van Afghaanse origine kreeg bij verstek vijf jaar cel, maar de politie kon hem snel oppakken. in de gevangenis tekende hij verzet aan. Volgens hem gebruikte het meisje voordien al drugs, en had haar moeder haar opgestookt om klacht neer te leggen. Maar zijn straf is dus bevestigd.