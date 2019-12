Rechter beveelt internering van man die met balk sloeg

De dader werd kort na de feiten gearresteerd in de buurt van het station en werd onderzocht door een wetsdokter. Hij stelde vast dat de man aan een geestesziekte lijdt. Het parket beval daarop een gedwongen opname in een psychiatrische instelling. (lees verder onder de foto)

Volgens de gerechtspsychiater leidt de beklaagde inderdaad aan een geestesstoornis waardoor hij geen controle heeft over zijn daden. Hij acht de kans groot dat de man zonder behandeling opnieuw strafbare feiten zal plegen. De rechter oordeelde dat hij geïnterneerd moet worden. Het openbaar ministerie vroeg de rechter om de beklaagde onmiddellijk aan te houden en onder te brengen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De advocaat van de beklaagde benadrukte echter dat zijn cliënt op zijn plaats zit in een instelling, en de rechter volgde hem daarin. Volgens hem is er geen garantie dat de man effectief behandeld zal worden in de gevangenis.

Lees ook: