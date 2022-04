Reakrio helpt bij eutanasievragen van mensen die ondraaglijk psychisch lijden

Vanaf begin volgende maand kunnen mensen die ondraaglijk psychisch lijden en een euthanasievraag hebben, terecht in een inloophuis van Reakiro in Brugge. Het is het tweede huis in Vlaanderen na Leuven.

Bij Reakiro kunnen mensen terecht voor informatie over euthanasie en er ook begeleiding krijgen. Alle psychiatrische instellingen in de provincie ondersteunen het initiatief.

Brandend actueel

Reakiro huist in een kasteeltje in de Oude Oostendse Steenweg in Brugge. Het is een inloophuis voor mensen met een psychiatrische aandoening die vragen hebben rond euthanasie. Die vraag is in de geestelijke gezondheidszorg complex maar ook brandend actueel.

"Er was het proces rond Tine Neys, de thematiek rond dementie en in mei bestaat de euthanasiewet 20 jaar", zegt Joost Vanhaecke van Reakiro. "Het is heel actueel. Wij vinden dat boeiend maar gaan ons niet bemoeien met de politieke polarisering. Ons interesseert de mens, de hulpvrager. Waar we wel rond overtuigd zijn is dat de euthanasiewet meer gebaat is met nog meer zorgvuldigheid rond de vraag om euthanasie rond psychisch lijden en daar willen we voor staan."

"Ondraaglijk lijden stoppen"

Bij Reakiro kunnen alle mensen terecht met een psychiatrische problematiek; van jong tot oud, in behandeling of niet. Vaak komen ze hulp zoeken omdat ze vooral hun ondraaglijk lijden willen stoppen. Dat is alvast de ervaring bij Reakiro in Leuven.

"Soms komen er mensen die al in de euthanasieprocedure zitten die het niet alleen kunnen en ondersteuning vragen en mee op weg gaan", zegt Annick Claeys van Reakiro. "Je weet nooit tot wat het zal leiden. Er is geen zekerheid dat het tot een euthanasie zal leiden. We hopen dat dit ook niet zo zal zijn en mensen kiezen voor het leven. Maar gaan mee in proces met de obstakels, het toegevoegd lijden, want het is een zwaar proces."

Reakiro in Brugge zal op maandag- en woensdagnamiddag open zijn. Ook zorgverleners of familie kunnen hier terecht.