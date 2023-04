Reacties op voorkeurstracé Ventilus

De Vlaamse regering besliste vandaag over het traject voor Ventilus, de geplande hoogspanningslijn die Elia wil bouwen doorheen West-Vlaanderen. Het voorkeurstracé van de Vlaamse overheid is nu bekend. Hier bundelen we enkele reacties:

"Mijn gezondheid is niet te koop. Ik verhuis, punt!"

Landbouwer Francky Snaet uit Lichtervelde is één van de 80 getroffenen. Boven zijn huis en zijn bedrijf zal de Ventilus hoogspanningslijn bovengronds komen. Hoewel het geen verrassing is, kan hij er niet om lachen. " Ik vind het nog altijd een misse keuze die zeer veel juridisch voer zal meebrengen dat dit vernietigd wordt bij de Raad van State. Jullie gaan daar tegenin. Zeker, we zullen de juridische procedure volledig doorlopen, we gaan er niet voor terug deinzen. Ondanks deze beslissing. Ik blijf hier niet wonen, mijn gezondheid is niet te koop. Punt, ik verhuis.

" Het ondergrondse verhaal is beter voor het uitzicht maar voor de straling is het net hetzelfde als bovengronds. Men ziet het enkel niet, het visuele is er niet. maar voor straling ondergronds is er ook impact voor mensen die erboven wonen, werken en leven. Dus u vindt het helemaal geen goede oplossing? neen, de slechtst mogelijke oplossing hebben ze nu gekozen. Daarmee gaan ze door. Maar het zal voor de volgende regering zijn om dit op te lossen. "

Burgemeesters: "We sluiten verdere juridische actie niet uit" (Dochy)

De West-Vlaamse burgemeesters blijven ervan overtuigd dat een volledig ondergrondse variant op gelijkstroom "de meest duurzame oplossing is". Dat zegt Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V). "Vandaag nemen we stap drie in de twaalf stappen om tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te komen. Dus dat betekent dat er nog heel wat stappen te gaan zijn. In de eerste plaats de plenaire vergadering in mei, en ook het openbaar onderzoek, dat in het najaar zou plaatsvinden."

De burgemeesters zijn blij met een aantal flankerende maatregelen, maar sluiten verdere juridische actie niet uit. "We waarderen dat de Vlaamse regering op aangeven van minister Crevits in het afsprakenkader met de netbeheerders melding maakt van parallelle ondergrondse gelijkstroomverbindingen om tot lagere stralingsbelasting te komen", zegt Dochy. "De gemeenten behouden wel het recht om al dan niet samen met burger- of ondernemingsgroeperingen in rechte op te treden."

Reactie Vooruit en Groen: "Snel duidelijkheid over compensaties nodig"

Oppositiepartijen Vooruit en Groen zijn tevreden dat er meer duidelijkheid is over Ventilus. Zowel covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout als Vooruit-parlementslid Bruno Tobback vragen wel dat er nu snel ook duidelijkheid komt over de compensaties voor de buurtbewoners.

Burgemeester Wingene: "slag in het gezicht"

Lieven Huys (CD&V), de burgemeester van Wingene, is ontgoocheld. De lijn komt net in Wingene bovengronds, en dat "is een slag in het gezicht", zegt hij. Huys verwacht "bij elke stap in het proces nog bezwaren van inwoners, bedrijven en misschien zelfs gemeenten".

"Er zijn verschillende tracés onderzocht en er was maar een tracé waarin wij betrokken zijn. Het is net dat plan dat is gekozen vandaag", zegt Lieven Huys van Wingene. "De hoogspanningslijn komt bij ons bovengronds, wat wij ergens hadden verwacht omdat onze gemeente dunbevolkt is, maar toch is dat een slag in het gezicht." Volgens Huys zal het aanzicht van het dorp "voor eens en altijd veranderen." De burgemeester van Wingene verwacht in elk geval nog protest tegen het Ventilus-tracé. "Er zal nog veel water naar de zee moeten worden gedragen vooraleer die palen hier staan. Wij verwachten dat er bij elke stap in het proces nog bezwaren van inwoners, bedrijven en misschien zelfs gemeenten kunnen volgen", klinkt het