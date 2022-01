Reactie politie Oostende op filmpje arrestatie 14-jarig meisje

Omdat het over feiten gaat met een minderjarige kan de politie niets over de inhoud van de zaak kwijt. Wel benadrukt de politie dat de beelden die op het internet rondgaan geen volledig beeld schetsen van de situatie en dus niet de juiste context weergeeft.

"Zonder in detail te willen of te mogen treden, betreft het een interventie die al zo’n twee uren voorafgaand de beelden is gestart”, zegt korpschef Philip Caestecker. “De beelden zijn de korpsleiding niet ontgaan en er is intussen een intern onderzoek opgestart om het voorval van a tot z en vanuit alle invalshoeken te bestuderen. Eén van de elementen die van belang zijn, is de inzet van bodycams door de politie, zodat de volledige situatie in alle neutraliteit kan gereconstrueerd worden."

Na het opmaken van de nodige processen-verbaal en een gesprek met de politie bracht een patrouille het meisje naar huis. Ze is niet gewond.