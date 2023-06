RC Lauwe geeft forfait voor vierde klasse

"We hebben tot de laatste snik gestreden met de middelen die er waren om dit toch niet te hoeven doen. We nemen dan ook met spijt in hart deze beslissing zodanig dat we niet in de nabije toekomst in de financiële problemen hoeven te komen", deelde Racing Club Lauwe vorige maand nog mee. De energiecrisis en de te laat doorgevoerde RSZ-regeling maakten het de club moeilijk om de rekening rond te krijgen.

Alleen nog jeugdvoetbal

Daarop werd beslist om vrijwillig te degraderen naar vierde provinciale, net zoals reeksgenoot Deerlijk Sport. De clubs wilden zo vermijden dat ze een schuldenberg zouden opbouwen. "Het was onze bedoeling om met onze belofteploeg te starten in vierde provinciale. Tijdens een overleg gaven het merendeel van de spelers en ook de trainer aan weinig voor het idee te voelen. Veel spelers hebben daardoor andere oorden opgezocht", bevestigt gerechtelijke correspondent Steven Deveugele.

Lauwe geeft nu dus ook forfait voor vierde provinciale: alleen het jeugdvoetbal gaat nog door. "We hebben met het bestuur beslist om ons volgend seizoen volledig op de jeugdwerking te richten. In seizoen 2024 - 2025 willen we echter wel terugkeren met een competitief elftal in vierde klasse", besluit Deveugele.

