Raymond van het Groenewoud wijdt Heilige Familiekerk in als nieuwe eventlocatie

Owla Brugge bevindt zich in de voormalige Heilige Familiekerk die dateert uit 1904 en is gelegen in ’t Bilkske, een zijstraat van de Langestraat. Begin 2015 zag de toenmalige Brugse bisschop, Jozef De Kesel, geen toekomst meer in de parochie Heilige Familie en het bijhorende gebedshuis. Hij besloot het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken.

De jonge ondernemers Mon en Zowie Hayen, eigenaars van de Brugse Brasserie Uilenspiegel, zagen in dit gebouw de perfecte plek voor tal van evenementen en laten de locatie voortaan verder leven als Owla. Op de kalender staan een aantal indrukwekkende namens zoals Regi, Natalia, Johnny Logan en Boef. De primeur was voor zanger, gitarist en pianist Raymond van het Groenewoud. Het was al een tijde geleden dat hij nog eens optrad in 'zijn' Brugge.

Daarnaast kan de zaal ook worden afgehuurd voor tal van private evenementen. Met een oppervlakte van 270 vierkante meter is deze unieke locatie geschikt voor concerten, optredens, huwelijken, verjaardagsfeesten, communies, bedrijfsevents, congressen, seminaries, mode shows, productvoorstellingen en expo’s.

