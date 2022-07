Ratten, beschimmelde muren en instortingsgevaar: KSA Dikkebus klaagt toestand gebouw aan

De leiding van KSA Hallebast Dikkebus uit Ieper heeft een open brief geschreven naar het stadsbestuur. Al acht jaar belooft de stad een nieuw gebouw voor de jeugdbeweging, maar opnieuw is de verhuis uitgesteld door een budgettekort. "En dat terwijl ons gebouw er verder op achteruit gaat."

"Jaren aan een stuk werden afspraken en beloftes gemaakt om ze dan weer uit te stellen of in te trekken. Maandag 11 juli was de dag waarop we eindelijk zouden beginnen aan de verhuis. De dag waar leiders, ouders, kinderen en sympathisanten al jaren naar uitkeken. De dag waarop dit weer niet is doorgegaan omdat Stad Ieper budget te kort heeft", schrijft hoofdleister Laura.

Instortingsgevaar

De jeugdbeweging klaagt vooral de onveilige situatie in het gebouw aan. "Al tien jaar mogen we niet meer op onze eerste verdieping komen omdat ons gebouw op instorten staat. In 2015 is een deel van het gebouw afgebrand door een kortsluiting in de elektriciteitskast. Dat betekent een verlies van opbergruimte, maar vooral het einde van een locatie om binnen activiteit te geven." (Lees verder onder de foto.)

Zowel in regen, hagel of sneeuw: de kinderen moeten buiten spelen. "In de winter zitten we met dikke truien en dekens, omdat er al jaren slechts één verwarming werkt. Ons materiaal wordt wak en gaat stuk omdat het binnen regent. Heel wat muren bevatten vochtvlekken of zijn al jaren beschimmeld."

"Overal in het gebouw vallen er brokken uit de muren, zitten er gaten, scheuren en inzakkingen. Onlangs zakte de vensterbank ook in, zomaar… We hebben één kraantje waar er ijskoud water uitkomt. De kraan lekt en hangt bovendien net boven een stopcontact."

Ongewenste gasten

Het gebouw is niet alleen onveilig, het is ook niet goed beveiligd. "We hebben periodes gehad waarin er wekelijks werd ingebroken. Ingeslagen ruiten worden vervangen door een beetje plastic of een stuk hout."

"De laatste tijd hebben we steeds meer last van ratten. De garagepoort, waar ze binnenkomen, is kapot dus moet dichtgehouden worden met een touw. Heel de keuken ligt vol met uitwerpselen en urine. Spelmateriaal en tentzeilen zitten vol gaten."

"Moed begint ons in de schoenen te zakken"

De situatie is voor de leiding uitzichtloos. "We zijn een goeie bende, doen alles vrijwillig en doen dit enorm graag, maar de moed begint ons in de schoenen te zakken."

Met de open brief hoopt de KSA dat er een oplossing komt aan "deze uitzichtloze situatie". "Het is een noodkreet om te kunnen blijven bestaan als jeugdbeweging."