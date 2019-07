Rappers naar Comité P met klacht over buitensporig politiegeweld

De rappers Skumic en Kleine Sanders die optraden op het festival Breakwater in Oostende, dienen een klacht in bij het Comité P. Het festival werd zaterdag stilgelegd na verschillende vechtpartijen. Volgens de artiesten maakten de politiediensten gebruik van buitensporig geweld.

De vzw Reddersclub Oostende organiseerde afgelopen zaterdag haar derde editie van het festival Breakwater. Duizenden jongeren kwamen naar de optredens. Toen de Oostendse rapper Skumic op het podium stond met rapper Kleine Sanders liep het mis. Het publiek werd te wild en er ontstonden verschillende vechtpartijen. De security kon de menigte niet kalmeren en schakelde de politiediensten in. Die kwamen massaal ter plaatse. Omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, werd het festival stopgezet. Volgens de rappers gebeurde dat op een zeer hardhandige manier.

'Hardhandig politieoptreden'

De rapper Skumic verklaart in een Facebookbericht dat de politie niet naar behoren had opgetreden. "Zonder enige verwittiging vanwege de politie werd mijn dj tijdens het performen op podium door één van de agenten bij de keel gegrepen en de rest van de crew werd het podium werkelijk 'afgebruld'. Na het vragen van zijn badgenummer en naam van de agressieve agent kreeg één van onze crew members (Kleine Sanders) slagen van zijn matrak. Dat is totaal niet de manier waarop de politie moet optreden", schrijft Skumic.

Comité P

De korpschef van de politiezone Oostende stelt wel met zekerheid dat er geen buitensporig geweld is gebruikt door de politie. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein wil geen uitspraken doen over eventueel buitensporig geweld van de politie. "De rappers hebben een klacht ingediend bij Comité P en zij zullen een onafhankelijk onderzoek voeren. Ik was er zelf niet bij dus ik kan daar niet over oordelen", klinkt het. Op Facebook verklaart rapper Skumic ook dat hij een hevig gesprek had met de burgemeester. "Een gesprek kan ik dat moeilijk noemen. Eerder gebrul, waarbij mij het recht werd ontzegd de pers te verwittigen. Daar ben ik het niet mee eens", aldus Skumic. Volgens burgemeester Tommelein heeft hij de boodschap verkeerd begrepen. "Ik ben de laatste die iemand zou ontzeggen om met de pers te praten. Ik vond het gewoon jammer dat als er een probleem was met de politie dat hij dat niet naar mij, hoofd van de politie, heeft gecommuniceerd, maar rechtstreeks naar de pers. Dat vind ik niet correct. Verder wacht ik het onderzoek van het Comité P af", aldus Tommelein.