Nu Kerstmis in aantocht is, lanceert pastoor Matthias Noë uit Izegem op Youtube een 'kerstrap'.

Het is lang niet de eerste keer dat hij via dat kanaal een moderne christelijke boodschap brengt. Daarmee wil hij de kerk dichter bij de mensen brengen.

In het rapliedje "Kerstmis is daar", feat. Léonie heeft de pastoor van de Bosmolenparochie over de echte betekenis van Kerstmis. "Meer dan lichten en cadeau's, dat is waar het om draait..", luidt het onder meer. In het filmpje laat Matthias zich omringen door smileyfiguurtjes en zijn baard is versierd met kerstlampjes.