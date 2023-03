Raoul d'Udekem d'Acoz werd 87. Hij was de oom van koningin Mathilde, en de broer van vroeger burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz van Poperinge. Zelf was hij 24 jaar lang gemeenteraadslid voor de CVP in Ieper.

Raoul d'Udekem d'Acoz was ook jarenlang verwikkeld in een familievete. Zijn broer Patrick, de vader van koningin Mathilde, stond in de rechtbank tegenover hem en graaf Henri d'Udekem d'Acoz, toen burgemeester van Poperinge. Er was onenigheid over de verdeling van de erfenis van hun moeder. Maar dat proces werd stopgezet nadat de broers na 26 jaar een akkoord bereikten, onder impuls van -toen nog- prinses Mathilde.