Ramsgate-actiegroep betoogt met Tommeleinmaskers

De Ramsgate Action Group organiseert woensdag een manifestatie met Tommeleinmaskers tegen Seaborne Freight. Dat is de ferrymaatschappij in oprichting die al twee jaar onderhandelt om een nieuwe ferrydienst te ontwikkelen tussen Ramsgate en Oostende.

De actiegroep is kritisch voor het initiatief omdat de onderhandelingen volgens hen onrealistisch zijn en eindeloos aanslepen. Ze zullen maskers dragen met het gezicht van Bart Tommelein omdat de Oostendse burgemeester de enige zou zijn die eerlijk communiceert over de onderhandelingen met Seaborne Freight.

Optocht met Tommeleinmaskers

In Ramsgate wordt momenteel volop gerekruteerd om woensdag mee op te stappen in een betoging die de ferry-onderhandelingen aan de kaak stelt. De Ramsgate Action Group heeft op sociale media een groep met 1.250 sympathisanten. Volgens de organisatoren zullen meer dan 200 mensen mee opstappen. “Mensen kunnen het Tommeleinmasker opzetten om hun steun voor eerlijke communicatie te uiten, maar ook omdat ze eventueel anoniem willen betogen tegen de gang van zaken.'

‘Handenvol geld en nutteloos’

De actievoerders nemen het beleid van hun lokale overheid op de korrel. De Thanet District Council (TDC) moet eerstdaags het budget voor 2019-2020 politiek goedkeuren, maar door de onderhandelingen over de mogelijke komst van een ferry, is de toekomst erg onzeker. De raad wil immers de haven van Ramsgate in een soort van paraatheid houden om ferries te kunnen ontvangen mocht er zich een opportuniteit voordoen. Maar die ‘state of readyness’ kost op zich al handenvol geld. Vele zogenoemde non-believers vinden dat die financiële reserves beter gespendeerd kunnen worden dan te gokken op een ferrymaatschappij die ‘geen schijn van kans maakt om een bloeiende verbinding met Oostende te ontwikkelen'. Dat zegt Steve Coombes van de Ramsgate Action Group.

Failliet

'De initiatiefnemers vrezen dat de doelloze onderhandelingen met Seaborne mogelijk tot een failliet van de lokale overheid zal leiden’, zegt Steve Coombes nog. ‘Het wordt een ludieke manifestatie want we kunnen moeilijk ernstig blijven bij dergelijke gekke onderhandelingen. Uiteindelijk zal dit leiden tot ernstige besparingen in alle dienstverlening die onze overheid eigenlijk wel zou moeten doen. Eigenlijk betogen we met ‘Mayor of Ostend-maskers’ omdat hij als burgemeester beter zijn stad bestuurt dan onze lokale volksvertegenwoordigers.'

Seaborne Freight blijft ondertussen verder werken aan de missie, maar blijft ook muisstil. De actiegroep zegt dat ze geen ervaring hebben, geen schepen bezitten of leasen en nog geen truck over het kanaal getransporteerd hebben. Toch geven ze toe dat Ramsgate veel baat zou hebben bij een nieuwe ferryverbinding met het Europese vasteland.