Rammstein geeft extra concert in Oostende

De band zal dus niet alleen op 3 augustus 2022 te zien zijn in Park De Nieuwe Koers, maar ook op 4 augustus 2022. De ticketverkoop voor het extra concert van Rammstein start op woensdag 19 mei om 15u via www.greenhousetalent.be.

De Duitste metalband gaf in 2019 de aftrap voor een Europese tour met o.a. een uitverkochte show in het Koning Boudewijnstadion. Om die honger te stillen, werd er in 2020 een extra concert toegevoegd in Oostende die binnen no-time uitverkocht was. Door de aanhoudende coronamaatregelen werden de concerten met twee jaar vooruit geschoven.

Net na de bekendmaing van de data voor de verplaatste shows in 2022, kondigt de groep nu ook extra shows aan met o.a. concerten in België en Nederland. De formatie van frontman Till Lindemann staat nu op 4 en 5 juli 2022 in het Goffertpark in Nijmegen (NL) en sluiten hun tour af op 3 en 4 augustus 2022 in Park De Nieuwe Koers in Oostende.