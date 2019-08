Rainbow Warrior komt naar Oostende

Het schip zal in Oostende aanmeren en zal te bezichtigen zijn tussen 27 september en 3 oktober. Het grote publiek krijgt de kans om het schip te bezoeken, daarna vaart het naar Antwerpen. Het zeilschip is 58 meter lang is het vlaggenschip van Greenpeace. Tijdens de rondleiding kom je meer te weten over de geschiedenis van de Greenpeace-vloot en over het leven aan boord van dit iconische schip. Inschrijven voor deze gratis rondleidingen kan vanaf vandaag via de website rainbowwarrior.be.

Wind op zee

De Rainbow Warrior is al sinds begin juni in Europese wateren om de omslag van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie te promoten. Voor de landen aan de Noordzee betekent dit de verdere uitrol van windparken op zee. Dit is noodzakelijk om België op weg te zetten om de klimaatdoelstellingen te halen en de kernuitstap tegen 2025 mogelijk te maken.

Rainbow Warrior III

De Rainbow Warrior is al de derde incarnatie van het legendarische Greenpeace-schip dat in de jaren 80 van de vorige eeuw onder meer campagne voerde tegen de Franse kernproeven in de Stille Oceaan. Het werd in 1985 in Nieuw-Zeeland tot zinken gebracht door de Franse geheime dienst.