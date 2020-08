Raamverkoop mag nu wel of niet? Onduidelijkheid troef

Dat bevestigde althans burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde vanmiddag die daarvoor gisteren nog samen zat met de uitbaters. "Het seizoen is al halverwege en vermits er een mondmaskerplicht is aan de westkust mogen de uitbaters dus hun waren blijven verkopen aan het raam van hun strandbar," luidde het. "Op voorwaarde dat één klant per tafel de drankjes voor zijn gezelschap afhaalt en koopt".

De woorden van de burgemeester waren nog niet koud of hij kreeg een telefoontje van waarnemend gouverneur Martens dat raamverkoop niet toegelaten is. Volgens de federale wetgeving vallen de beachbars onder de horeca en dus mogen de klanten zich niet verplaatsen en moeten ze aan tafel worden bediend. In andere gemeenten zoals Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist wordt raamverkoop wel toegelaten.

De gouverneur zal de zaak wel nog verder bespreken op nationaal niveau.

