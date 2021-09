Raadsman bejaarde (87) die vrouw ombracht: "cliënt is triest en verward"

De hoogbejaarde man was zelf niet aanwezig, hij verblijft nu in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Aanvankelijk zat hij in een cel in Ieper. Raadsman Carl Defuster: "In Ieper heeft men blijkbaar beslist dat men die man daar niet goed kon opvangen. Ze hebben hem dan naar de ziekenboeg in Brugge verplaatst. En ik denk dat hij in de mate van het mogelijke goed wordt opgevangen. Dat is een man die volgens mij niet in een cel kan verblijven. Hij is te zwaar hulpbehoevend."

Motief en omstandigheden nog onduidelijk

Volgens zijn advocaat is hij verward en triest en beseft hij niet dat hij in de gevangenis zit."Het is een oudere man, met mondjesmaat beginnen de feiten zich weer af te spelen in zijn hoofd. Maar hij is momenteel verward, en ik denk dat we hem de tijd moeten geven zodat hij dat kan verwerken. " Precies daarom is het belangrijk dat heel het onderzoek snel wordt gevoerd, vindt z’n advocaat.

