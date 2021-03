Raadslid vraagt om geen boetes te geven aan ondernemers

Hij wil dat ondernemers niet meer gecontroleerd en beboet worden bij een overtreding, maar dat ze een waarschuwing krijgen bij een eerste controle of overtreding.

Want volgens hem staan de ondernemers in deze coronatijden steeds meer onder druk. Stephaan De Roo: "Bijvoorbeeld: ik vertrek van A naar B binnen die bepaalde tijdslimiet, binnen een voorafgaande geplande werkorganisatie, waar menige arbeiders of ondernemingen je verwachten en waar ook zij hun organisatie van die dag hebben op afgestemd. Dit alles loopt verkeerd en in het water door die toch maar weerkerende wegcontrole. Ik kan zeker 25 gevallen opnoemen in de laatste drie maanden, vooral op de Ieperse Noorderring. En dat leidt tot nogal wat frustraties bij de betrokkenen."

Burgemeester Emmily Talpe was verwonderd met deze vraag: "Verlangt u van mij dat ik bij de politie ga aandringen om overtredingen door de vingers te zien en specifiek ondernemers gerust te laten?"

Talpe deed navraag bij de politie en die heeft haar bevestigd dat er voldoende aandacht is voor een spreiding van controles, zowel wat betreft transport, snelheid, het naleven van de covid-richtlijnen, milieumisdrijven, enzovoort. "Als er een overtreding is, dan wordt ofwel een PV van waarschuwing opgesteld, b.v. bij een defect licht, maar sommige overtredingen lenen zich daar niet toe en leiden tot een volwaardig PV. Is men met alles in orde, dan verliest men bij een controle amper enkele minuten tijd. Is men niet in orde, dan moet de politie haar werk doen."