Raad van State legt bom onder stadionplannen van Club en Cercle Brugge

Burgemeester De fauw bevestigt het nieuws. Hij spreekt van een ramp.

Langs de Blankenbergse Steenweg zouden het nieuwe stadion voor Cercle Brugge komen en ook de nieuwe oefenvelden van zowel Club als Cercle. Maar dat gaat dus niet door. Het plan voor een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg is na beroep van enkele grondeigenaars, projectontwikkelaars en milieuverenigingen vernietigd. Er kan niet meer in beroep gegaan worden tegen deze beslissing. Een nieuwe procedure zou jaren in beslag nemen.

Club besliste eerder om een nieuwe voetbaltempel te bouwen, naast het huidige stadion, op de site van Jan Breydel. De absolute voorwaarde daarvoor was dat Cercle dan kon verhuizen naar een eigen stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Dat laatste lijkt door de beslissing van de Raad van State nu verder weg dan ooit. (lees verder onder de foto)

De fauw: "Minstens anderhalf jaar vertraging voor Cercle"