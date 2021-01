Na jarenlang aanslepen krijgt het Brugse stadiondossier dan toch groen licht. De Raad van State gaf een gunstig advies voor het nieuwe ruimtelijke plan dat in november vorig jaar werd ingediend. Dat plan kwam tegemoet aan de kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke plan dat in oktober nog werd vernietigd. Het besluit wordt nu gepubliceerd in het staatsblad. Vijftien dagen na die publicatie treedt het GRUP in werking. Daartegen zijn wel nog beroepsprocedures mogelijk.

