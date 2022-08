"R8 blijft een nachtmerrie". Burgemeester Kuurne kruipt in z'n pen

Een zoveelste ongeval, woensdagnamiddag, op een kruispunt met de R8 in Kuurne, is voor burgemeester Francis Benoit de druppel die de emmer doet overlopen. Hij vraagt Vlaams Minister Lydia Peeters in 2023-2024 de nodige budgetten te voorzien.

Woensdag gebeurde er opnieuw een ongeval op de R8. Zonder dodelijk afloop, gelukkig. Maar wel met twee grootouders en een kleinkind als betrokkenen. Voor burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, is de maat vol. Niet dat hij Minister Peeters ergens van beschuldigd. Maar dralen kan niet meer, de R8 moet worden aangepakt. "

Lieve minister. Je draagt geen schuld en bent in die bijna 50 jaar de zoveelste Vlaamse minister van mobiliteit. Je schreef voor 2022 een zoveelste studie in inzake de overgangen."

"Al veel nutteloze bruggen over de Leie"

Het kruispunt van de Brugsesteenweg met de R8 is intussen veiliger gemaakt. Maar de hele ring rond Kortrijk vraagt om een structurele aanpak. En daar is Vlaams geld voor nodig. "Er werden op de Leie al meer nutteloze bruggen betaald en gerealiseerd de afgelopen tijd dan stukken R8 die al bijna 50 jaar verkeersslachtoffers maken. Diepe zucht . Koning fiets over de Leie juich ik toe voor de fietsers . Maar diezelfde fietsers moeten blijkbaar binnen de grenzen van de R8 blijven. Idem dito andere verkeer. Want het dagelijks riskeren van een ongeval is er nog steeds aan de R8."

"Hoe lang moeten we nog wachten"

"Hoe lang nog moeten we wachten?", gaat Benoit verder. "Het gaat niet over onze gemeente alleen. Ook de buren uit Kortrijk en Harelbeke worden er beter van. Maar realiseer nu eindelijk eens de missing links die nu al kunnen Aub. Maak budget vrij 2023-2024. U mag die met toeters en bellen komen openen."