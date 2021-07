Quartiers d'O verenigt volksbuurten met kunst en cultuur op Theater Aan Zee

Dit weekend is in Oostende Theater Aan Zee van start gegaan. Eén van de opvallendste projecten binnen het festival is Quartiers d'O, een groot buurtfeest waarbij alle bewoners van een buurt betrokken worden bij muziek en theater, en zelf creatief aan de slag gaan.

Quartiers D’O wil de volksbuurten in Oostende betrekken bij kunst en cultuur. Buurtbewoners van het Sint-Catharinaplein, bijvoorbeeld, werken al maanden aan een eigen programma met animatie, straattheater, dans en muziek om de draad na de coronacrisis weer op te pikken. Voor velen doet dat deugd, want kunst en cultuur is een uitstekende manier om onderlinge contacten te herstellen, en te versterken.

Hans Dewitte, betrokken bij Quartiers D'O, legt uit wat het project wil bijdragen: "De voorbije coronacrisis bleek dat kunst niet zo essentieel was, maar dat is helemaal niet het geval. Nu herbeginnen we: het is een reset. We willen betekenis hebben voor de wijken. We willen ze bottom up met zijn allen betrekken, en zorgen dat we een gedragen feest krijgen."