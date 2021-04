Q-Vaxlijst werkt goed, Roeselare is pilootstad

De online reservelijst voor vaccinaties in Roeselare doet zijn werk. Roeselare pilootstad voor de Q-Vaxlijst.

Als er vaccins over zijn komen mensen op die lijst in aanmerking voor vaccinatie. Het aantal mensen dat niét opdaagt in Roeselare valt voorlopig mee. Vandaag 30 mensen op 1.200, en dus kregen dertig mensen vanop de Q-Vaxlijst hun eerste prik.