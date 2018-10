Verschillende burgers kregen een telefoontje waarin gemeld werd dat ze een prijs gewonnen hadden. Die moeten ze gaan ophalen op een locatie in de politiezone. De politie waarschuwt en zegt dat het om een vorm van oplichting gaat. "Ga hier zeker niet op in verwittig ons via 058 533 000", luidt het via Twitter. Het is lang niet de eerste keer dat deze truc wordt toegepast. Dieven wachten geduldig hun kans af en wanneer de bewoners hun woning verlaten om de prijs op te halen, slaan ze toe.