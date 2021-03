PZ Westkust flitst 83 chauffeurs

Afgelopen donderdag was de mobiele flitser actief in de politiezone Westkust. Op vijf uur tijd betrapte de politie 83 chauffeurs die te snel reden.

In de Duinparklaan in Oostduinkerke waar de maximumsnelheid momenteel 30 km per uur bedraagt, reden 63 bestuurders te snel. De Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke staat op plaats twee met 12 bestuurders die sneller reden dan de maximum toegelaten 50 km per uur. In de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort respecteerden 8 bestuurders de snelheidslimiet van 50 km per uur niet.

Nieuwe snelheidsactie woensdag

Ook overmorgen, op woensdag 31 maart, is er een snelheidsactie. De PZ Westkust houdt regelmatig algemene verkeersacties in het belang van ieders veiligheid. Ook afgelopen zaterdag was er zo’n actie in de Veurnestraat in De Panne en aan de Kaai in Nieuwpoort. Van de 29 bestuurders die een ademtest dienden af te leggen, blies iedereen “safe”.

Ruim 20 chauffeurs kregen PV

Er werden wel enkele PV’s uitgeschreven. Zo had één bestuurder geen geldig rijbewijs. Vier vrienden kregen een proces-verbaal omdat ze samen in één wagen zaten en hiermee de coronamaatregelen niet naleefden. Zes bestuurders van kampeerwagens kregen een GAS PV omdat ze geparkeerd stonden in zones enkel toegelaten voor personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.