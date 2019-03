PZ Vlas lanceert nieuw oproepnummer 1701

Op dat nummer kunnen inwoners terecht met alle mogelijke meldingen, klachten, administratieve vragen, suggesties enz. waarbij de politie kan tussenkomen met bijvoorbeeld de wijkinspecteur, een interventie, verkeerspolitie en slachtofferhulp bijvoorbeeld. Het nummer is zeven op zeven bereikbaar en dat 24 uur per dag.

Het nummer is makkelijk te onthouden en herkenbaar. De oproepen worden beantwoord vanuit de eigen lokale dispatching in het nieuw politiecommissariaat. Het is ook via e-mail bereikbaar op 1701@pzvlas.be. Het aansturen van de eigen interventieteams vanuit de lokale dispatching en niet langer vanuit Brugge, biedt ook het voordeel dat er grote tijdwinst kan geboekt worden.