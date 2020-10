PZ Vlas en Cel Vermiste Personen op zoek naar 84-jarige man

Bovenop de inzet van tal van politiemensen worden ook speurhonden, de helikopter en de scheepvaartpolitie op de Leie ingezet. Iedereen zet alles op alles om Carlos terug te vinden.

Maar daarnaast doen de politie en burgemeester Francis Benoit nu ook een oproep naar alle inwoners van Kuurne en ook Harelbeke. Zij vragen aan iedereen om op zijn eigendom of domein zelf te gaan kijken in tuinhuizen, garageboxen, stallen, schuren, boten, vijvers, beken … kortom alle plaatsen waar iemand ongemerkt zou kunnen naar binnen zijn gegaan of in kan zijn terecht gekomen …

Iedereen die info heeft of een spoor vindt van Carlos De Jode op zijn eigendom, moet meteen naar de politiezone Vlas bellen op het verkort oproepnummer 1701. Je belt beter een keer te veel dan te weinig.