PZ Spoorkin onderschept transmigranten uit Eritrea

Agenten van de politiezone Spoorkin hebben gisteren in Alveringem samen met leden van de federale politie 15 transmigranten uit Eritrea onderschept.

Op het kruispunt van de N8 en de Izenbergestraat zat een aanzienlijke groep transmigranten in een vrachtwagen. Toen die geopend werd kozen ze het hazenpad. De interventieploeg kon al snel negen mensen staande houden. De rest van de groep verschool zich in een nabijgelegen maïsveld. Met de steun van twee speurhondengeleiders en enkele ploegen van de federale politie van Brugge konden de laatste zes ook gevat en overgebracht worden naar het commissariaat in Veurne.

De groep werd per bus overgebracht naar het federale Afhandelingscentrum Transmigranten (ACT) in Steenokkerzeel. Daags voordien had de politie al 7 Eritreeërs oppakken aan het station van Veurne.