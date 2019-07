De politie van de zone RIHO heeft een drugsbende opgerold. Veertien mensen werden opgepakt, de helft daarvan is effectief aangehouden.

Tijdens huiszoekingen begin juni werden grote hoeveelheden drugs gevonden, ter waarde van 81.000 euro. Het gaat om 550 gram cocaïne, 4,5 kg cannabis en 800 XTC-pillen. Daarnaast werden ook verboden wapens, 51.000 euro cash en drie wagens in beslag genomen.

De huiszoekingen vonden plaats in Izegem, Roeselare, Ledegem, Ardooie en een opslagplaats in Staden. De aangehouden personen zijn Belgen die in de politiezone RIHO wonen.