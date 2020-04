PZ Arro Ieper controleert op tanktoerisme

Heel wat Fransen zoeken alternatieven om toch net over de grens te tanken of om bij ons sigaretten te kopen. Vorige vrijdag heeft de politie in 1 uur 27 pv’s uitgeschreven aan de grensovergang tussen Veurne en Callicanes.

In de zone Arro Ieper zijn er meer dan 40 grensovergangen, waarvan de meeste afgesloten zijn met containers of betonblokken. De andere 8 grensovergangen blijven open, maar daar wordt er dus regelmatig gecontroleerd. Alle overgangen de klok rond bewaken is niet mogelijk, maar de Fransen hebben de boodschap blijkbaar toch begrepen. Wie toch tegen de lamp loopt, krijgt een boete en wordt teruggestuurd.

