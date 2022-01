ZEKER ZEVEN BRANDSTICHTINGEN

De jongste feiten dateren van zondag. De man ontstak een vuurtje aan garageboxen. Het was al de zevende brandstichting sinds vorige zomer.

Opvallend was dat de brandjes meestal op zondagavond werden gesticht. Het ging om kleine vuurtjes: "bloempotten, vuilnisbak, stoelen, papier in brand gestoken in de hal van een appartement, brand in groenafval en vuur is overgeslagen naar garagebox", zegt het parket.

