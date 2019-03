PVDA wil twee zetels in het parlement

De Partij Van De Arbeid (PVDA) wil twee West-Vlaamse verkozenen in het parlement krijgen, één in de kamer en één in het Vlaams parlement

De partij heeft algemeen dan wel een goede score behaald in oktober vorig jaar, maar dat leidde in onze provincie alsnog niet tot de grote doorbraak. PVDA wil vooral ongelijkheid, armoede en klimaat hoog op de agenda plaatsen. Hier in West-Vlaanderen is dat laatste heel actueel. "Veel boeren merken dat hun oogsten achteruit gaan door de wisselende weerpatronen", zegt Natalie Eggermont, die de Vlaamse lijst trekt. "De stijgende zeespiegel zal hier in de provincie de eerste gevolgen kennen"

Groeiambities

De kiescampagne werd in Roeselare afgetrapt. De Oostendse Ilona Vandenberghe is alvast lijsttrekker voor de Kamer. Met 17 kandidaten uit de zorg, de sociale sector en het onderwijs en negen uit de metaalindustrie, hoopt PVDA om in West-Vlaanderen een flink stuk te groeien.