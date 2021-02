PVC-specialist Deceuninck maakt weer winst

Deceuninck, gespecialiseerd in PVC-profielen voor ramen en deuren, kon in het coronajaar 2020 opnieuw aanknopen met winst. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het bedrijf uit Hooglede-Gits.

De groep zag de omzet 1,3 procent aantrekken tot 642 miljoen euro. De negatieve impact van de coronacrisis werd gecompenseerd door nieuwe klanten, het herstel van de markt in Turkije - waar het bedrijf erg actief is - en structurele groei van de markt als gevolg van een groeiende bevolking en een hogere renovatie-activiteit.

Dat zorgde voor een winst (voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 86 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 60 miljoen euro. Netto houdt Deceuninck 25,6 miljoen euro over. In 2019 werd nog 14,7 miljoen euro in het rood gegaan. Het gaat volgens het bedrijf om de hoogste aangepaste EBITDA- en nettowinst van het voorbije decennium.

Voor de aandeelhouder voorziet de PVC-specialist een dividend van 5 cent per aandeel. Door de coronacrisis werd vorig jaar geen dividend uitbetaald.