Pvc-specialist Deceuninck bouwt nieuwe fabriek in Kroatië

Deceuninck, gespecialiseerd in pvc-profielen voor ramen en deuren, heeft een nieuwe fabriek geopend in Kroatië.

Het bedrijf uit Hooglede-Gits is al twintig jaar actief in Kroatië, vanuit drie verschillende locaties. De nieuwe fabriek in Donja Bistra zal alle processen, van logistiek en productie tot management en administratie, op één locatie groeperen.

De West-Vlamingen investeren 7 miljoen euro in de nieuwe productiefaciliteit.