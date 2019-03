"Put van 9 miljoen in begroting autonoom stadsbedrijf"

De man zegt dat het budget werd opgesmukt. "In de begroting die we erfden van het vorige bestuur gaat men uit van een overschot van 3,5 miljoen euro. Maar er is geen overschot, integendeel. Na grondig onderzoek blijkt dat men daarbij voor maar liefst 4,3 miljoen euro inkomsten heeft verzonnen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, werden ook de uitgaven waarvan de facturen nu binnenkomen met ruim 4 miljoen euro onderschat". Volgens Anseeuw werd de verkoop van een schoolgebouw (2 miljoen euro) twee keer ingeschreven als inkomst: één keer bij de stad en één keer bij het autonoom gemeentebedrijf. Bovendien vertrok men bij de opmaak van die begroting van een overschot van 1,3 miljoen euro eind 2018, terwijl er eind 2018 in realiteit een tekort was van ruim 3 miljoen euro.

Verzonnen inkomsten

Anseeuw zegt dat de lijst met verzonnen inkomsten indrukwekkend is. Als voorbeeld haalt de bouw van nieuwe randparkings aan. Die werden in de begroting ingeschreven als inkomst van 2,5 miljoen, terwijl bouwen net geld kost. "Tegelijkertijd werden heel wat uitgaven niet in de begroting opgenomen, ook al wist men dat die facturen wel zouden komen. Voor de renovatie van de ex-Maria-Hendrikaschool bijvoorbeeld, werd 1,5 miljoen euro voorzien terwijl de kosten in werkelijkheid minstens 2,7 miljoen euro bedragen". De schepen wil orde op zaken stellen zonder dat de Oostendse belastingbetaler het gelag betaalt. Hij gaat samen met financiële experts op zoek naar oplossingen.

Reactie

Oud-burgemeester Johan Vande Lanotte wil niet reageren op de aantijgingen. Zijn fractieleider John Crombez wel: "Spijtig dat de nieuwe ploeg zo aan politiek doet. De beweringen zijn pertinent onjuist. Alle beslissingen zijn besproken in de coalitie en zelfs met de oppositie. Park nieuwe koers bijvoorbeeld is een zeer helder dossier. Schepen Anseeuw gooit de langetermijn leenlast en de uitgaven voor dit jaar op één hoopje. Dit is opzettelijk beschadigen ofwel begrijpt hij zijn dossier niet. De beschuldigingen zijn ook een zware aanval op zijn eigen coalitiegenoten. Alsof alles in het stadhuis hier door één persoon werd beslist"