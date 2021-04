Pumptrack voor sportieve avonturiers in Veurne

De 37 meter lange pumptrack vind je in het Sportpark van Veurne naast het multisportveld en rechtover de Jeugddienst. De bedoeling is om door een pompende beweging jezelf voort te bewegen en dus zonder te trappen vooruit te raken.

Skate- en steptrend

De pumptrack is een nieuwe organisatie van de Jeugddienst binnen het aanbod van Out of the Box. Heel wat activiteiten en uitstappen binnen de reguliere werking zijn geannuleerd wegens de coronamaatregelen. Daarom zet de Jeugddienst nu in op openluchtactiviteiten die gratis toegankelijk zijn voor zowel jong als oud(er). Mee inpikken op de steeds populairder wordende skate- en steptrend was een evidentie.

Paasvakantie

Deze activiteit blijkt alvast een schot in de roos, want al heel wat waaghalzen hebben de track komen uittesten. Zelf eens uittesten kan nog tot het einde van de paasvakantie. We vragen wel om respect te hebben met de coronamaatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht, een helm is sterk aangeraden. Je mag met maximum vier personen samen staan rond de pumptrack.

Quote Celine Mouton, schepen van Jeugd: “Dé nieuwe rage in urban sports zijn pumptracks. Pure fun voor jong en oud én een ideale training voor sporters met ambities. Welkom in een wereld waar het helemaal oké is om de pedalen te verliezen!”