Publicatiefonds in Ieper ondersteunt auteurs

De stad Ieper en het Cultuurfonds in de stad hebben het Publicatiefonds opgericht. Ze willen auteurs financieel steunen om teksten te publiceren vanuit of over Ieper.

"In Ieper hebben we heel wat literair talent dat in het verleden te vaak onvoldoende ondersteuning kreeg," zegt schepen van cultuur Valentijn Despeghel. "Met de oprichting van het publicatiefonds willen we een breed en rijk aanbod van literair werk ondersteunen zodat Iepers talent zich volop kan ontplooien. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, een vorm van begeleiding of samenwerking".

Het Publicatiefonds vervangt de Prijs voor Historische Publicatie, en de Prijs voor Cultuurhistorische Monografie.

Elke éénmalige publicatie komt in aanmerking voor steun.