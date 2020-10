PTI Kortrijk naar 'tussentijds regime'

Na de hogescholen en universiteiten worden ook in het secundair onderwijs extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. In Het PTI in Kortrijk zijn de studenten van de tweede en derde graad vanaf volgende week nog maar halftijds welkom op school, en dat voor twee weken.

De school spreekt uitdrukkelijk niet van 'code oranje', maar van een 'tussentijds regime'.

Bijkomende maatregelen noodzakelijk

"De dieprode cijfers in Zuid-West-Vlaanderen in combinatie met potentieel gevaarlijke situaties op school doen ons bijkomende maatregelen nemen", klinkt het in een bericht op Facebook. "Steeds meer worden we geconfronteerd met leerkrachten die in quarantaine moeten wegens het contact met iemand die positief testte. Op vandaag is een 10-tal personeelsleden buiten strijd. Hierdoor krijgen we al te vaak volle studiezalen voor opvang. Dit zorgt voor een extra belasting op het aanwezige personeel maar zorgt vooral ook voor een hoger risico bij zowel onze leerlingen als personeel."

"Daarnaast is het organiseren van de middagpauze geen evidentie. Met zowat 1000 leerlingen in totaal zijn onze zalen sowieso al vrij vol, laat staan met de huidige context. Ondanks alle genomen maatregelen om de spreiding zoveel als mogelijk te garanderen, kunnen wij niet anders dan al te vaak jongeren te dicht bij elkaar te laten zitten zonder mondmasker", zegt directeur van het Provinciaal Technisch Instituut Francis Bruyneel.

"Uitbraak op school vermijden"

"De eerder genomen maatregel waarbij we verlangen dat er ook tijdens de pauzes een mondmasker wordt gedragen, brengt enige verlichting in het risico maar is niet afdoend. Omwille van deze problematiek en vooral de huidige tendensen in onze streek, willen we absoluut vermijden dat zich een uitbraak op de school zou voordoen. Momenteel hoefde nog geen enkele klas in quarantaine en dat willen we graag zo houden. Om dit te blijven beogen, nemen we vanaf maandag 19 oktober tot aan de herfstvakantie bijkomende maatregelen voor de tweede en derde graad," zegt Francis Bruyneel nog.

Tussentijds regime, geen code oranje

De leerlingen uit de eerste graad blijven dus gewoon voltijds contactlessen volgen. De leerlingen van de tweede en derde graad komen vanaf volgende week elke dag, maar in halftijds ritme naar school, 's voormiddags of in de namiddag. Geen code oranje dus, waarin leerlingen van de tweede en derde graad een week wel en een week niet naar school komen. Tijdens de contactlessen zullen de leerkrachten voldoende thuiswerk meegeven zodat de leerstof op zelfstandige basis verder behandeld kan worden. Door het tussentijdse regime moet een corona-uitbraak op school dus zoveel mogelijk vermeden worden. Op die manier komen er ook leerkrachten vrij die andere groepen kunnen opvangen. Er zullen ook minder leerlingen aanwezig zijn in de eetzaal. De nieuwe maatregelen gelden voor twee weken. Daarna volgt een evaluatie.