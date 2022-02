Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus opent vernieuwde afdeling

Afdeling De Bron is een opname- en behandelafdeling die deel uitmaakt van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Amandus in Beernem. Het centrum kan terugblikken op een lange voorgeschiedenis en rijk arsenaal van gespecialiseerde zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid, ook in combinatie met een andere problematiek. De afdeling beschikt over een erkenning voor 28 plaatsen waarvan 2 intensieve plaatsen voor de opschaling van de zorg tijdens crisissituaties.

De verbouwingen waren onderdeel van het proces volgend op de officiële overheidserkenning sinds 1 juli 2019 als ID-afdeling. Centraal in het opzet van deze intensifiëring staat behandeling, begeleiding en crisishantering in kleine leefgroepen of op individueel niveau binnen een herstel-ondersteunend therapeutisch milieu.