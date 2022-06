Psychiatrisch Ziekenhuis OLV opent nieuwe intensive care unit

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opent een nieuwe intensive care unit. Het is de eerste van die soort in Vlaanderen die in een nieuwbouw van start gaat.

De intensieve zorg afdeling telt vier bedden, en maakt deel uit van de afdeling voor kortdurende intensieve psychiatrische behandeling. Daar kunnen 24 patiënten terecht die een acute crisis doormaken. Vroeger was afzondering de enige oplossing in zo'n geval, nu is er een 1 op 1 contact met een hulpverlener, en blijft het contact met de omgeving. Bovendien kunnen familieleden hier ook overnachten.

Johan Logie, afdelingscoördinator: “Met intensive care in een psychiatrische setting wordt nabijheid bedoeld. Nabijheid geven, maar mensen toch de vrijheid en de autonomie geven om hunzelf te kunnen zijn, maar binnen de nabijheid van 1 hulpverlener. Als jij de nodige nabijheid nodig hebt, krijg je een hulpverlener ter beschikking. Tijdens de dag kan dat iedereen van het team zijn, een verpleegkundige, een therapeut, een maatschappelijk werker. Je kunt ook rustmomenten aangeboden krijgen, zodat we hulp kunnen geven zonder dat er sprake is van die geslotenheid die vroeger soms noodzakelijk was.”