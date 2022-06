Proximus Pop-Up Arena in opbouw voor 20 concerten

In Middelkerke schiet de bouw van de Proximus Pop-Up Arena bij sportpark De Krokodiel goed op. Twintig concerten komen er, verspreid over de zomer.

De sector vindt na de zware coronajaren stukje bij beetje z'n tweede adem. Ook Middelkerke maakt zich op voor een zomer vol evenementen. Ook het Belgisch kampioenschap wielrennen en Tien Om Te Zien moeten de zomer kleuren.

Opbouw bezig

Bij het sportpark De Krokodiel in Middelkerke herrijst net als vorig jaar een Pop-up Arena. Tussen 3.800 en 5.000 plaatsen voor twintig concerten vanaf 24 juni. De sector herleeft wat.

"Eindelijk begint het allemaal een beetje vlot te lopen", zegt zangeres Laura Lynn die deze zomer optreedt in de Pop-up Arena. "Nu ook al in juni, straks in de zomer en ook in het najaar gaat het al veel beter dan vorig jaar."

Jan Van Esbroeck van Sportpaleis Group: "De markt is moeilijk, maar niet voor alles. De voorverkoop is bevredigend. Beter dan vorig jaar, maar dat was door de corona een uitzonderlijk jaar. Maar minder goed dan je zou willen hopen in normale omstandigheden, maar dat is overal zo. Kijk maar rond je."

Veel initiatieven

Ook vorig jaar nam de gemeente Middelkerke in coronatijd opmerkelijk veel initiatief. Met Tien Om Te Zien, de Pop-up Arena ook. En die komen deze zomer terug. Een strategie die opbrengt voor de kustgemeente, vindt de burgemeester.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker: "Niet enkel op het vlak van de horeca en de dagjestoeristen die komen. Ook op het vlak van de investeerders. We hebben een nieuwe zeedijk in Westende-Bad, er staat daar geen appartement meer te koop.

Als je de socio-economische structuur van een gemeente wil veranderen, dan moetje beginnen met infrastructuur en organisaties. Middelkerke bruist terug. We hebben nog één probleem: de brug over het kanaal en de moeilijke bereikbaarheid. Maar we zitten ook heel ver om dit op te lossen."

Terug naar de schlager

En in dat plaatje past dus ook de Pop-up Arena. Met Laura Lynn onder meer. En die heeft goed nieuws voor haar fans.

"Ik ben wat afgeweken van de country die ik de laatste jaren heb gedaan", zegt ze. "En ik ga weer terug naar mijn grote liefde: de schlager en het levenslied. Ik hoop dat het lukt om mijn nieuwe single hier te brengen."