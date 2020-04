Provincieraad geeft toelichting bij herstelplannen coronacrisis

Tijdens een actualiteitsdebat rond de coronacrisis heeft de deputatie een eerste toelichting gegeven over wat de provincie kan doen om toerisme en economie er in West-Vlaanderen bovenop te helpen. Lees hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Steun voor de aankoop van mondmaskers

De provincie bestelde al 140.000 mondmaskers in China, waarvan er 20.000 nu hier zijn. Er komt geen groepsaankoop voor mondmaskers, maar de provincie zal wel steden en gemeenten steunen in hun aankoop. Er komt een trekkingsrecht van 1 euro per inwoner voor steden en gemeenten.

Campagnes voor het toerisme

Toerisme is een belangrijke pijler voor de provincie. Westtoer zit volgende woensdag samen met de kustburgemeesters om de zomeraanpak concreet te maken. Nu al staat vast dat iedereen zal welkom zijn aan de kust, mist veilige afstand. Er komt een campagne “Welkom Terug aan de kust” maar ook Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Economisch relanceplan

Economisch wil de provincie volgende week een relanceplan bekend maken. Lineaire maatregelen zullen er niet komen, wel een aanpak naar doelgroepen. De bedrijfsbelastingen blijven.