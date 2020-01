Provinciepersoneel klinkt op het nieuwe jaar

"Ik denk dat we maximaal voorbereid zijn. Zeker op vlak van noodplanning. Wat het zal worden weten we nog niet. Het kan gaan om tientallen vrachtwagens die we dagelijks moet stockeren. In juni zullen we zien of Boris Johnson uitstel vraagt. Is dat niet zo dan hebben we nog zes maanden. Er is nu duidelijkheid. Ik heb een beter gevoel dan vorig jaar."

Transmigratie

Ook droogte en mensensmokkel blijven uitdagingen voor de provincie. De laatste weken neemt de transmigratie weer toe in West-Vlaanderen. De gouverneur vindt dat politiezones nieuwe middelen moeten inzetten zoals slimme camera's. "In het politielandschap moeten we onze mensen verstandiger inzetten. Het voetbal moet meer private mensen inzetten op eigen budget".

Personeel

De werknemers kunnen ook met een meer gerust gemoed aan 2020 beginnen nu er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen sprake is van een uitdoofscenario voor de provincies. Eerste gedeputeerde Bart Naeyaert: "De tijd van defensief moeten zorgen dat we blijven bestaan is voorbij. We kunnen er voluit voor gaan zonder onze zorgen te moeten maken dat er bevoegdheden zullen verdwijnen. We hebben heel mooie bevoegdheden waarmee we aan de slag kunnen gaan".