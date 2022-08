Provinciedomein De Gavers sluit 2.000-soortenjaar af met slotevenement

Het provinciedomein De Gavers in Harelbeke heeft zondag zijn 2.000-soortenjaar afgesloten met het gratis evenement 'De Gavers Uitgepluisd'.

De hele dag konden bezoekers gisteren genieten van onder meer een snorkelsafari, een insectensafari en een bosloopspel. De 2.000ste soort die werd gevonden was het Roomvleklieveheersbeestje.

Het provinciedomein De Gavers ging het afgelopen jaar samen met Natuurpunt Gaverstreke op zoek naar 2.000 dieren- en plantensoorten. Op die manier wilden ze de biodiversiteit in kaart brengen. De 2.000ste soort werd al op 23 juni gevonden: het Roomvleklieveheersbeestje. Alle bezoekers die in het afgelopen jaar iets spotten, konden dat via de website registreren. Uiteindelijk werden meer dan 2.280 soorten gespot. Dankzij het onderzoek werden 170 zeldzame soorten op het domein gevonden. Er werden ook verschillende zoogdieren gespot, zoals enkele muizen, een ree en een wezel.

Om het 2.000-soortenjaar af te sluiten stonden er zondag tussen 14 tot 18 uur verschillende activiteiten gepland. Zo konden bezoekers genieten van een snorkelsafari, een insectensafari, een bosloopspel, het spotten van de big 5 op de Gaverplas of een ritje naar de groendienst op de pendelfluisterboot. De resultaten van het onderzoek werden zondag ook voorgesteld.