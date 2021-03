Provinciedomein De Gavers legt duikers in de watten

Duikers hebben er in provinciedomein De Gavers in Harelbeke een nieuwe attractie bij.

Want vanmiddag is daar een zeilboot tot zinken gebracht. En dat was geen voor de hand liggende opdracht zo blijkt. De boot werd eerst gevuld met 5000 liter water en moest rechtstaand naar beneden.

De zeilboot is een schenking en komt uit Nieuwpoort. Een aantal vrijwilligers van duikclubs hebben de boot klaargemaakt om te laten zinken. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "De mast is wat korter gemaakt omdat hij niet boven het water zou uitsteken. Alle openingen die veiligheidsrisico’s zouden kunnen zijn voor de duikers, zijn dichtgemaakt. Ook alle mogelijke schadelijke elementen die voor de gezondheid en de kwaliteit van het drinkwater hier, zijn eraf gehaald. De boot is volledig gestript."

Oefening voor duikers in opleiding

De duikers - en zo zijn er veel, want jaarlijks springen in de Gavers 2.000 duikers uit 40 verschillende clubs het water in - hebben er dus een nieuwe attractie bij. De boot kan ook gebruikt worden voor mensen die in opleiding zijn om te duiken op wrakken op de Noordzee of op andere plaatsen.