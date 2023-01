De provincie breidt het provinciedomein Bergelen in Gullegem verder uit. Het gaat om 2 hectare, goed voor meer dan 5.000 bomen en struiken. Het provinciedomein is daarmee op vandaag zo'n 62 hectare groot en er is nog uitbreiding op komst.

De laatste 0,8 hectare krijgt vandaag vorm in het provinciedomein Bergelen. Eiken, beuken en tal van struiken krijgen er dicht tegen de snelweg een plaatsje. Wel moeten de aanplanters afstand houden van de gasleiding, daar kan enkel grasland komen. In de jaren negentig verwierf de provincie de gronden in Gullegem en in die tijd is het groen al ruim meer dan verdubbeld.