Provincie West-Vlaanderen voorziet 50.000 euro steun voor noodhulp aan Turkije en Syrië

De financiële steun wordt verdeeld onder de organisaties ADRA Belgium, Consortium 12-12 en Oxfam Solidariteit vzw.

In eerste instantie wordt 20.000 euro voorzien voor de organisatie ADRA Belgium. Zij zullen in Aleppo in Syrië collectieve schuilplaatsen inrichten voor in totaal 800 mensen. Hier zal onmiddellijk voedselverdeling gebeuren samen met de verdeling van noodzakelijke non-food items zoals dekens en kledij.

Daarnaast zal er ook 20.000 euro steun gegeven worde naan Oxfam Solidariteit vzw. Nog voor de opstart van Consortium 12-12 contacteerden zij de Provincie via het Wereldhuis met de vraag om te helpen bij het voorzien in voedsel en economische zekerheid in de Turkse regio’s Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras en Sanliurfa. Voedsel, kookgerei, dekens en kleding zullen snel worden verstrekt om in de eerste noodhulp te kunnen voorzien. Ook zal gewerkt worden aan de watervoorziening en worden er reparaties aan het waternet uitgevoerd.

Tenslotte wordt er nog 10.000 euro voorzien als steun via het Consortium 12-12.