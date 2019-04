Provincie werkt aan provinciaal plan

In juli vorig jaar keurde de Vlaamse regering hun strategische visie rond openbare ruimte goed, waaronder de fameuze betonstop in 2040. Maar West-Vlaanderen is uniek en heeft een aanpak op maat nodig.

In West-Vlaanderen zijn er enkele specifieke ruimtelijke uitdagingen: we hebben als enige provincie een kuststrook en het poldergebied en de Westhoek zijn de twee meest landelijke regio’s in Vlaanderen. Het is dat wat gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu duidelijk wil maken aan onze Vlaamse regering.

"Wij hebben een eigenheid in onze provincie," zegt Lahaye-Battheu. "Er is de kust. Er zijn de landelijke gebieden. Dat maatwerk willen wij realiseren in ons eigen beleidsplan. Daarom gaan we nu met de vijf gedeputeerden naar Brussel. Het is belangrijk dat we die eigenheid ook kunnen zelf uitvoeren."